Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили въезжает в пункт пропуска «Краковец».

«Все, мы выезжаем в Краковец, Украину», - написал он в Facebook.

При этом нардеп Семен Семенченко (Объединение «Самопомич») заявил в Facebook, что колонну представителей «Штаба блокады торговли с оккупантами», которая едет встречать Саакашвили, задержали второй раз на житомирской трассе.

Представители полиции объяснили, что в полицию Житомирской области поступил сигнал, что неизвестные люди перевозят оружие, поэтому и была остановлена колонна.

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец» на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.