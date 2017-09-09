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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Россию отменить запланированные крупные военные учения «Запад-2017» на восточном фланге НАТО.

«Мы обеспокоены тем, что Москва перебросила в Беларусь и к границам Балтии 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие, и не менее 30 тысяч солдат. Это опасное бряцание оружием должно прекратиться», - заявил он в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает DW.

Линкявичюс назвал неправдоподобными российские данные о том, что в учениях примут участие лишь 12 тысяч военнослужащих.

«Мы должны быть бдительными и подготовленными», - подчеркнул он.

По словам главы литовской дипломатии, Россия в последнее время еженедельно совершала в среднем по 10 тайных полетов над территорией стран НАТО в Балтии.

Глава дипломатического ведомства также отметил, что, в отличие от учений «Запад-2013», Россия в рамках нынешних учений впервые перебрасывает войска в Беларусь. «Мы опасаемся, что российское военное присутствие в Беларуси станет постоянным», - отметил он.

В этой связи Линкявичус напомнил о том, что аннексия Крыма в 2014 году тоже начиналась с военных учений.

На Западе полагают, что Москва сознательно занизила данные о количестве участников учений «Запад-2017», чтобы не приглашать иностранных наблюдателей. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на днях заявила, что в маневрах «Запад-2017», по всей видимости, примут участие около 100 тысяч военнослужащих.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» запланированы на 14-20 сентября.

 
ForUm

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