Украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на днях передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев в эфире одного из национальных телеканалов.

По его словам, украинская сторона передала партнерам в Совете безопасности ООН свою резолюцию о размещении миротворцев еще в 2016 году.

«К сожалению, в то время она не вызвала ответной реакции и от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию», - приводит слова Елисеева УНИАН.

«По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать», - сказал заместитель главы АП.

Также, по его словам, очень важно, что Президент Украины Петр Порошенко поедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета безопасности ООН.



Как сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».