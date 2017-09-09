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В автомобиле Тимура Махаури, который взорвали на Бессарабской площади в Киеве, вероятно, была модель Наталья Кошель. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники.

Пострадавшая во время взрыва авто в Киеве в пятницу, 8 сентября, находится в отделении реанимации. У нее сильно повреждены глаза и конечности. Об этом сказал врач больницы №17, куда госпитализировали женщину, сообщает 112 Украина. 

«Я думаю, что это наиболее тяжелые травмы – конечности и глаза», - сказал он. 

Врач добавил, что на данный момент пострадавшей проводится интенсивная терапия, ей угрожает ампутация ноги. 

«Она находится в отделении реанимации, ей проводится интенсивная терапия на данный момент, и сегодня планируется консультация с участием врачей-комбустиологов с городского ожогового центра и ангиохирурга», - сообщил врач.

Как  сообщал ForUm, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль. 

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

По данным СБУ, на погибшего в результате взрыва автомобиля в центре Киева гражданина Грузии Тимура Махаури давно охотились российские спецслужбы.

 
ForUm

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