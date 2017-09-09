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Латвийские власти призвали участников военных игр, подобных страйкболу, полностью приостановить деятельность в сентябре из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Сообщается, что эта мера связана с угрозой военных провокаций, сообщает Русская служба ВВС.

Игроки разделяют беспокойство и сворачивают активность.

Страйкбол, или аирсофт – командная военно-спортивная игра, участники которой используют пневматические копии боевого оружия.

Ситуация, в которой латвийские спецслужбы на полном серьезе изучают подобные игры, стала возможной по двум причинам.

«Любые люди в камуфляже автоматически вызывают у местного населения ассоциации с «зелеными человечками». В соседней стране люди тоже без опознавательных знаков захватили Крым», - заявил депутат латвийского парламента, замглавы комиссий по национальной безопасности и внутренним делам Карлис Сержантс.

Полиция безопасности Латвии в свою очередь официально объявила, что во время учений спецслужба работает в особом режиме, а ее пристальное внимание будет приковано, в том числе к игрокам в страйкбол.

«Полиция безопасности информирует, что военная симуляция может быть использована как прикрытие для провокационных действий», - отмеает ПБ. По этой причине всех латвийских поклонников военно-спортивных игр попросили полностью остановить активность в сентябре.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» запланированы на 14-20 сентября.
ForUm

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