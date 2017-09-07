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В Госдепартаменте США считают, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории конфликта на Донбассе, а не только на линии соприкосновения.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гетер Науерт, сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Представительница Госдепа отметила, что инициативу по размещению миротворцев нужно изучить. США считают, что такая сила может защитить украинцев любого этнического происхождения и помочь восстановить суверенитет Украины.

«Любая подобная миротворческая сила дожлна получить широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины», - заявила Науерт.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

В то же время министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль доволен тем, что Путин выразил поддержку идеи направить миротворцев ООН на Донбасс.
ForUm

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