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Президент Молдовы Игорь Додон приостановил решение правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине сразу после того, как оно было опубликовано в специальном выпуске Официального монитора, а также распорядился о проведении проверок в частях Национальной армии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Додона Ион Чебан, сообщает NewsMaker.

«Решение правительства было приостановлено указом президента сразу после публикации. Оно остается в силе вплоть до окончательного решения Конституционного суда. Также президент распорядился провести проверки в военных частях, чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях», — написал Чебан.

Он заявил, что участие молдавских военных в учениях в Украине нарушает Конституцию и другие молдавские законы.

Напомним, контингент Национальной армии Молдовы из 57 военных принимает участие в международных учениях Rapid Trident 2017 в Украине, несмотря на запрет президента. Решение о поездке было принято накануне правительством. Как отметил премьер-министр, все законные нормы соблюдены и у главы государства нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.
ForUm

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