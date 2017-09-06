Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль доволен тем, что президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи направить миротворцев ООН на Донбасс.

«Мы очевидно рады этому первому сигналу, по моему мнению, поразительному сигналу, который высказал Путин, он поддерживает дальнейшее обсуждение того, что Россия ранее отвергала, - направление «голубых касок» сил ООН на восток Украины, чтобы ввести прекращения огня», - заявил он на брифинге в Берлине, передает Радио Свобода.

Габриэль отметил, что этим предложением Россия показала изменение своей политики, и на это стоит обратить внимание.

«Нам нужна Россия для решения таких конфликтов, как с Северной Кореей», – подчеркнул глава МИД ФРГ.

По его словам, предложение Путина – хорошая возможность добиться введения режима прекращения огня на востоке Украины и таким образом сделать шаг к ослаблению санкций в отношении России.

При этом издание отмечает, что пока не ясно, был министр иностранных дел Германии знаком с инициативой президента России в полном объеме. Ранее Габриэль уже высказывался за ослабление санкций Евросоюза в отношении России.

Ранее во вторник Владимир Путин, власть которого ранее отвергала возможность ввести на Донбасс миротворческую миссию ООН или в другом формате, неожиданно заявил, что уже поддерживает эту идею, но отметил, что, по версии Москвы, эти миротворцы должны стать исключительно на линии разграничения сторон.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.