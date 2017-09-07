Радиостанция «Эхо Москвы» организовала на своем сайте опрос под названием «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?».

По состоянию на 7:30 мск, в опросе приняли участие 8768 человек. 5047 из них (58%) признались, что опасаются встретить украинцев.

Еще 2703 (или 31%) опасаются встречи с чеченцами. 12% (или 1018 опрошенных) затруднились ответить.

В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, по результатам которого составил «карту страхов» россиян. Согласно исследованию, больше всего жителей страны беспокоят рост цен и вероятность международных конфликтов. Третье место в рейтинге заняли проблемы со здоровьем и трудности с получением медицинской помощи — показатель, демонстрирующий уровень этого страха вырос с нуля до восьми пунктов с начала года.