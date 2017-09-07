Президент Украины Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне.

Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде 7 сентября, сообщает Украинская правда.

«Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше», - сказал президент.

Среди примеров подготовки к войне он назвал российско-белорусские учения «Запад -2017».

«Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. 7000 платформ с солдатами и техникой приблизились и приближаются к нашим границам. И нет никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию», - сказал Порошенко.

Он добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.

Порошенко напомнил, что в 2014 году под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия развернула группировку для проведения спецоперации по захвату Крыма, а в июле 2008 года, после проведения учений «Кавказ-2008» российские войска, вместо вернуться в пункты постоянной дислокации, напали на Грузию.

«Нынешние учения, которые продлятся до 2 месяца, гораздо более масштабные. Очевидно, Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и все Российское государство», - подчеркнул Порошенко.

Он процитировал слова американского сенатора Джона Маккейна.

«Россия является большей угрозой, чем террористические группировки исламского государства. У тех нет военного возможностей, технологий и стремления править миром. А у России есть», - подытожил Порошенко.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».