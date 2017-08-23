также в разделеОбщество
Посольство США оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости 11
Максакова споет на Майдане, но не гимн 24
В Броварах ко Дню Независимости повесили карту Украины без Крыма и Донбасса 171
В июле в судах «зависли» 54 дела САП 13
Дыминский не прибыл на допрос 50
Жители Севастополя провели флешмоб по случаю Дня флага Украины 592
ГПУ подготовила подозрение Жириновскому в финансировании терроризма 34
На модернизацию начального образования выделят 1 миллиард 31
СБУ задержала на взятке собственного сотрудника 71
Безвизом уже воспользовались 200 тысяч украинцев 65
В Украине зафиксирована новая кибератака 161
Волкер: США хотят восстановить территориальную целостность Украины 121
Пожар в Харьковском апелляционном админсуде тушили до утра 71
Начальника полиции охраны задержали на взятке в 96 тысяч 103
Сегодня Украина отмечает День Государственного флага 90
Беларусь пригласила Украину наблюдать за учениями «Запад-2017» 60
Дыминский после вызова на допрос улетел в Швейцарию 121
22 августа. Картина дня 117

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

«Украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений «Запад-2017», которые должны состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как отмечает управление верификации Генерального штаба ВС Украины, по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября за ходом учений будут наблюдать два украинские верификаторы.

«В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Украина получила от Республики Беларусь официальное приглашение к участию двух представителей Вооруженных сил Украины в наблюдении за военной деятельностью во время проведения этапа практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017» на территории Республики Беларусь в период 16 - 20.09.2017», - сообщают украинские верификаторы.

Кроме Украины приглашение к наблюдению за учениями «Запад-2017» получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Министерство обороны Беларуси пригласило представителей Украины и еще шести государств направить на учения наблюдателей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские летние 2017