Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

«Украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений «Запад-2017», которые должны состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как отмечает управление верификации Генерального штаба ВС Украины, по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября за ходом учений будут наблюдать два украинские верификаторы.

«В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Украина получила от Республики Беларусь официальное приглашение к участию двух представителей Вооруженных сил Украины в наблюдении за военной деятельностью во время проведения этапа практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017» на территории Республики Беларусь в период 16 - 20.09.2017», - сообщают украинские верификаторы.

Кроме Украины приглашение к наблюдению за учениями «Запад-2017» получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Министерство обороны Беларуси пригласило представителей Украины и еще шести государств направить на учения наблюдателей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.