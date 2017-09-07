В Печерском районе Киева вследствие вероятного взрыва неизвестного происхождения разрушены три гаражных бокса.
По данным ГосЧС, сообщение о вероятном взрыв неизвестного происхождения в переулке Лабораторный, 9 поступило 6 сентября в 23:41.
Вследствие возможного взрыва без последующего возгорания произошло частичное разрушение перекрытий, стен и перегородок 3 гаражных боксов. Также в двух гаражах повреждены 2 легковых автомобиля.
По состоянию на 5:48 работы по разбору завалов закончены. Пострадавших на месте разрушения гаражей не обнаружено.
Причина разрушения гаражных боксов пока устанавливается представителями взрывотехнической лаборатории Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.
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