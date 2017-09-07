также в разделеСтолица
На выходных центр Киева перекроют из-за спортивного мероприятия 55
В Киеве может подорожать холодная вода и водоотвод 87
В офисе Дыминского проходит обыск 36
Пикетчики парализовали движение в центре Киева 168
На бывшей свалке в Киеве хотят построить горнолыжный комплекс 68
Чиновник Киевсовета погорел на взятке 47
В Киеве осквернили отремонтированный переход у Минобороны 82
На центральном ж/д вокзале в Киеве задержали банду полицейских-грабителей 93
В ряде районов Киева отключат холодную воду 64
Полиция просит откликнуться свидетелей взрыва на Грушевского 46
Все департаменты КГГА разместят в одном здании 162
Магазин, который стер граффити времен Майдана, съезжает 223
По факту разгрома скандального магазина на Грушевского завели дело 80
Автор «Икон революции» обещает восстановить граффити 89
Уничтожение граффити на Грушевского: прокуратура открыла уголовное дело 477
Активисты разгромили магазин, где были стерты патриотические граффити 410
В центре Киева с фасада магазина стерли легендарные граффити времен Майдана 213
Августовская температура в Киеве была выше нормы 83

В Печерском районе Киева вследствие вероятного взрыва неизвестного происхождения разрушены три гаражных бокса.

По данным ГосЧС, сообщение о вероятном взрыв неизвестного происхождения в переулке Лабораторный, 9 поступило 6 сентября в 23:41.

Вследствие возможного взрыва без последующего возгорания произошло частичное разрушение перекрытий, стен и перегородок 3 гаражных боксов. Также в двух гаражах повреждены 2 легковых автомобиля.

По состоянию на 5:48 работы по разбору завалов закончены. Пострадавших на месте разрушения гаражей не обнаружено.

Причина разрушения гаражных боксов пока устанавливается представителями взрывотехнической лаборатории Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские летние 2017