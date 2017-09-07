Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения побережья США и стран Карибского бассейна из-за приближения урагана «Ирма». Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

«В связи с приближением к побережью США и стран Карибского бассейна урагана «Ирма», которому уже присвоена высшая, 5 категория уровня опасности, во многих прибрежных регионах Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невис, Виргинских островов, Пуэрто Рико, Багамских островов, Кубы и США (штат Флорида) объявлено чрезвычайное положение. Самой большой мощности ураган достигнет, ориентировочно, 6-8 сентября», – говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этом регионе, проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий, а тем, кто планирует его посетить, – воздержаться в ближайшее время от поездок в регион.

«Во время пребывания в районах, пораженных ураганом, необходимо внимательно следить за сообщениями местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта», – говорится в сообщении МИД.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины рекомендуют обращаться в дипломатические учреждения.

Напомним, ураган «Ирма» уже разрушил два острова – Барбуда и Сен-Мартен, погибли по меньшей мере семь человек.

По оценке Национального центра США по наблюдению за ураганами, «Ирма» станет одним из пяти сильнейших ураганов в Атлантическом океане за последние 80 лет и самым разрушительным атлантическим ураганом за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений центра.