С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября, сообщает перс-служба Госпогранслужбы.

В частности в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.

Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства.

«Сейчас идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом», – гвоорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений «Запад-2017».

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».