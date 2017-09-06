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В федеральном правительстве Германии считают, что в случае отправления миротворческой миссии ООН на Донбасс, миротворцем нужно будет разместить на всей территории конфликта, а не только на линии соприкосновения. Об этом заявила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По словам пресс-секретаря, Берлин приветствует в целом инициативу российского президента Владимира Путина об отправке миссии ООН на Донбасс. Впрочем, некоторые детали предложения Москвы Берлин рассматривает скептически.

По словам Деммер, пока неясно, удастся ли достичь согласия по всем деталям такой миссии на Донбассе. Также она не видит оснований предоставить в этом вопросе сепаратистам на Донбассе право голоса на переговорах по такой миссии. «Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик», - отметила представительница немецкого правительства.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

В то же время министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль доволен тем, что Путин выразил поддержку идеи направить миротворцев ООН на Донбасс.
ForUm

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