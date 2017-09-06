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Представительство Президента в аннексированном Россией Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух. Об этом сообщил постоянный представитель Президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.

«Зачем нам содержать два пункта пропуска - Каланчак и Чаплинка - на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска», - сказал он, сообщают Українські Новини.

Директор департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк сообщил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится на данный момент в Министерстве экономического развития и торговли.

«Касательно предложения ликвидации КПВВ «Чаплинка» - есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда - выезда, то могут быть провокации со стороны России», - заявил он.

В то же время Бабин считает, что пункт пропуска «Чаплинка» должен быть закрыт.
ForUm

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