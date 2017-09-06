Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Сегодня внес проект бюджета-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет «под елочку» - это уже прошлое. Но здесь дело не только в соблюдении сроков, но и в качестве самого документа», – отметил он.

По словам министра, бюджет на 2018 год - реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу. «Это бюджет развития и будущего роста страны, который закладывает основу для проведения системных глубоких реформ», – подчеркнул Данилюк.

«Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и тому подобное. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции - внедряем более предсказуемую бюджетную политику. Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сократился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 триллион гривен и достигли 1 триллиона 30 миллиарда гривен», – подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины в рамках выполнения требований законодательства планирует 15 сентября внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год».