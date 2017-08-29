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В Украине в этом году при поддержке государства создали 13 фильмов.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Всего в этом году при поддержке из государственного бюджета было создано 13 фильмов. Мы будем продолжать поддерживать отечественный кинематограф, открывая новые актерские и режиссерские таланты для Украины и мира№, - написал он в Facebook.

«Историческая драма, комедия, трагикомедия, фэнтези – украинское кино становится все более интересным и разнообразным. Исторический фильм «Червоный» уже можно посмотреть в кинотеатрах, а премьеры других – состоятся совсем скоро», - добавил премьер.
ForUm

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