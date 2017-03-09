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В прошлом году в прокат вышли более 30 украинских фильмов – рекордное количество за весь период независимости Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на церемонии вручения Национальной премии им. Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Наши кинематограф и книгоиздание тоже доказывают сейчас свою конкурентоспособность. В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов. Конечно, эта цифра вряд ли поразит Голливуд или Болливуд, но это – рекорд за время независимости», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, сейчас государство вместе со специалистами ищет действенную формулу содействия национальному кино.

«Но главное, что его оценил и поддержал украинский и международный зритель», - подчеркнул он.
ForUm

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