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Следственный комитет РФ возбудил против украинского активиста, политического заключенного Владимира Балуха новое уголовное дело, сообщает «Крымская правозащитная группа».

«После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству вынес «следователь» Раздольненского межрайонного следственного отдела «главного следственного управления СК РФ по Крыму» Бондаренко Н.С.

В документе сказано, что Балух 11 августа 2017 года во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего политузник зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке.

По информации защиты украинца, начальник ИВС поселка Раздольное Ткаченко сам напал на Владимира, а именно, ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС.

Адвокат политзаключенного подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию. У защиты были обоснованные опасения считать, что новый факт правонарушений также останется безнаказанным, т. к. ранее, 24 апреля, Балух заявлял о дискриминации по этническому признаку со стороны того же самого начальника ИВС в Раздольном. По информации защиты украинца, прошлые заявления о его противоправных действиях были проигнорированы местной полицией.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали. 

4 августа раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. 
ForUm

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