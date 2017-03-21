Народный депутат от фракции «Народный фронт», глава Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар намерена внести изменения в законопроект о языковых квотах на телевидении, чтобы обязать телеканалы дублировать иностранные фильмы вместо субтитрирования.

Об этом она заявила в эксклюзивном комментарии корреспонденту ForUm’a.

На уточнение о том, могут ли быть внесены какие-то изменения в законопроект ко второму чтению, парламентарий отметила: «Я категорически против, чтобы менять саму квоту в 75%. Это ключевое. Об остальном будем дискутировать. Потому что все зависит не только от меня, но и от членов комитета, и от членов парламента. Чтобы принять его в целом, чтобы люди ощутили эти изменения в реальности».

Кроме того, Сюмар подчеркнула, что намерена подать поправку относительно того, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телеканала и изготовлены не на государственном языке, должны быть не субтитрированы, как предполагается в принятом в первом чтении законопроекте, а дублированы.

«Я бы вообще сделала дубляж, а не субтитры… Я буду соответствующее изменение подавать», - отметила она.

«Просто важно понять, что это не только вопрос, какой язык будет звучать. Это вопрос, на каком языке будут снимать. Если будут снимать на украинском, это будут делать украинцы. Это будет украинский телепродукт, а не что-то такое гибридное полуроссийское совместного производства. Украинский кинематограф будет расти на этом фоне», - добавила политик.

Вместе с тем, по ее словам, сейчас есть очень много сопротивления относительно этого законопроекта.

«И я не буду скрывать, кто является лоббистами этого. В первую, очередь, это телеканал «Интер», собственник которого состоит в «Оппозиционном блоке», который контролирует часть фракции БПП, в том числе. Я буду говорить об этом откровенно. И вы можете посмотреть голосование. Там четко понятно, кто позицию «Интера» будет отстаивать. Так я вам хочу сказать, что «Интер», на самом деле, до 2012 года был вынужден выполнять квоту 75%. С 2012 года произошла дикая руссификация этого канала. Это в чьих интересах, украинского государства, украинцев, что за последние несколько лет это произошло? Нет, это в интересах России, которая действительно готовилась к поглощению Украины, если не военным, то гуманитарным путем. Для нас важно эти позиции отстоять», - подытожила Сюмар.

Напомним, 16 марта Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предполагающий, что квота украиноязычных передач на телевидении должна составлять не менее 75%.