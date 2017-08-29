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В Николаеве с утра проходят массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она подтвердила информацию о том, что обыски у депутатов действительно проходят.

Однако предоставить конкретную информацию об их причине пока отказалась, сообщаеьт «Украинская правда».

«Да, обыски действительно проходят. Однако я пока не могу предоставить любую официальную информацию. Позже генеральный прокурор сделает официальное сообщение», - отметила Сарган.

По данным, николаевского сайта «Новости N», обыски проходят у депутатов городского совета от партии «Оппозиционный блок» Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурия, предпринимателей Алексея Пелипас ​​и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой «Мультик».

Их подозревают в «поставках оружия и наркотиков из зоны АТО» - именно такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.

Также сообщается, что обыски проходят и в департаменте ЖКХ, а также дома у директора предприятия «Центрлифт» Сергея Швеца. Его, а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.

Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданные Октябрьским районным судом г. Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.
ForUm

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