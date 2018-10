Режиссер и сценарист серии фильмов «Стражи галактики» Джеймс Ганн составил список из 50 лучших фильмов ужасов, которые подойдут для просмотра на Хэллоуин. Режиссер подчеркнул, что в список вошли его любимые фильмы в порядке предпочтения, передает ZN.UA.

Отметим, Ганн написал первый вариант ремейка «Рассвета мертвецов», написал и поставил «Слизняк», написал «Эксперимент «Офис».

Список фильмов для Хэллоуина:

«Челюсти» (Jaws) — Спилберг, 1975

«Кинопроба» (Audition) — Миике, 1999

«Вторжение похитителей тел» (Invasion of the Body Snatchers) — Кауфман, 1978

«Вторжение динозавра» (The Host), Пон Джун-хо, 2006

«Нечто» (The Thing) — Карпентер, 1982

«Зеленая комната» (Green Room) — Солнье, 2016

«Выводок» (The Brood) — Кроненберг, 1979

«Ребенок Розмари» (Rosemary's Baby) — Полански, 1968

«История двух сестер» ( A Tale of Two Sisters) — Ким Чжи Ун, 2004

«Птицы» (The Birds) — Хичкок, 1963

«28 дней спустя» (28 Days Later) — Бойл, 2003

«Поезд в Пусан» (Train to Busan) — Ен Сан-хо, 2016

«Дом» (House) — Обаяси, 1977

«Пила» (Saw) — Ван, 2004

«Вторжение похитителей тел» (Invasion of the Body Snatchers) — Сигел, 1956

«Ночь живых мертвецов» (Night of the Living Dead) — Ромеро, 1968

«Чужие среди нас» (They Live) — Карпентер, 1988

«Монстро» (Cloverfield) — Ривз, 2008

«Хронос» (Cronos) — Дель Торо, 1993

«Пираньи 3D» (Piranha 3D) — Ажа, 2010

«Подглядывающий» (Peeping Tom) — Пауэлл, 1960

«Ночь охотника» (The Night of the Hunter) — Лотон, 1955

«Мгла» (The Mist) — Дарабонт, 2007

«Живая мертвечина» (Dead Alive) — Джексон, 1992

«Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead) — Райт, 2004

«Забавные игры» (Funny Games) — Ханеке, 1997

«Охотники на троллей» (Troll Hunter) — Овредал, 2011

«Зловещие мертвецы 2» (Evil Dead II) — Рэйми, 1987

«Сияние» (The Shining) — Кубрик, 1980

«Спуск» (The Descent) — Маршалл, 2005

«Ведьмы» (Haxan: Witchcraft Through the Ages) — Кристенсен, 1929

«Шестое чувство» (The Sixth Sense) — Шьямалан, 1999

«Чужие» (Aliens) — Кэмерон, 1986

«Невеста Франкенштейна» (Bride of Frankenstein) — Уэйл, 1935

«Мартин» (Martin) — Ромеро, 1977

«Почти стемнело» (Near Dark) — Бигелоу, 1987

«Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» (Abbot and Costello Meet Frankenstein) — Бартон, 1948

«Суспирия» (Suspiria) — Ардженто, 1977

«Добро пожаловать в Zомбилэнд» (Zombieland) — Фляйшер, 2009

«Кинг Конг» (King Kong) — Купер, Шодсак, 1933

«Прочь» (Get Out) — Пил, 2017

«Крик» (Scream) — Крэйвен, 1996

«О смерти, о любви» (Cemetery Man) — Соави, 1994

«Судороги» (Shivers) — Кроненберг, 1975

«Кэрри» (Carrie) — Де Пальма, 1976

«Существо в корзине» (Basket Case) — Хененлоттер, 1982

«Капля» (The Blob), Рассел, 1988

«Чужой» (Alien) — Скотт, 1979

«Муха» (The Fly) — Кроненберг, 1986

«Факультет» (The Faculty) — Родригес, 1998

