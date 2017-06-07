В регламентный комитет Верховной Рады поступило письмо от Генеральной прокуратуры за подписью генпрокурора Юрия Луценко об отзыве представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Геннадия Бобова.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник на заседании комитета, сообщает Укринформ.

«Учитывая приведенное, а также то, что... нуждается в осуществлении дополнительных следственных действий, внесение в Верховную Раду Украины представления о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины Генадия Бобова отзываю», - процитировал письмо Пинзеник.

Напомним, 19 мая в ГПУ заявили, что в ходе проверки электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлено представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время отчета в парламенте заявил, что Бобов согласился оплатить налоги.

Однако нардеп опубликовал заявление, в котором опроверг это заявление, а также отказался признавать свою вину. Позже он подтвердил, что намерен заплатить 28 млн гривен налогов, однако с обвинениями не согласен.

26 мая Бобов перечислил в государственный бюджет около 38 миллионов гривен.