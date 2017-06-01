Несмотря на уплату налогов народным депутатом из группы «Видродження» Геннадием Бобовым, представление в ВР о снятии с него неприкосновенности должно быть рассмотрено. Об этом в эфире 112 Украина заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

«Производство в отношении Бобова открыто по двум статьям, - уклонение от уплаты налогов и заведомо ложное представление декларации. Уплата налогов не освобождает лицо от ответственности и не означает, что производство будет закрыто. Ч.4 ст.212 предусматривает, что в случае добровольного возмещения уплаты налогов лицо может быть освобождено от ответственности, но это освобождение происходит судом», - прокомментировал Холодницкий.

Также руководитель САП добавил, что уплата налогов не означает автоматическое закрытие производства.

«Все равно это представление должно быть рассмотрено в ВР, и я надеюсь, оно будет рассмотрено», - добавил Холодницкий.

Напомним, 19 мая в ГПУ заявили, что в ходе проверки электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлено представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время отчета в парламенте заявил, что Бобов согласился оплатить налоги.

Однако нардеп опубликовал заявление, в котором опроверг это заявление, а также отказался признавать свою вину. Позже он подтвердил, что намерен заплатить 28 млн гривен налогов, однако с обвинениями не согласен.

26 мая Бобов перечислил в государственный бюджет около 38 миллионов гривен.