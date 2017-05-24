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Народный депутат из группы «Видродження» Геннадий Бобов подтвердил, что намерен заплатить 28 млн гривен налогов, однако с обвинениями не согласен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.  

«Действительно, я, как законопослушный гражданин Украины, принял требование представителей государства оплатить 28 млн грн в государственный бюджет Украины в качестве начислений по налоговым обязательствам», - написал он.

«Это не значит, что я согласился с обвинениями, поэтому оставляю за собой право обратиться в суд для получения окончательного и справедливого решения»,- добавил нардеп.

Ранее о том, что Бобов согласился оплатить налоги, заявил во время отчета в парламенте генеральный прокурор Юрий Луценко. 

Однако нардеп опубликовал заявление, в котором опроверг это заявление, а также отказался признавать свою вину. 
ForUm

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