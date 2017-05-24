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Народный депутат из группы «Видродження» Геннадий Бобов, которого ГПУ обвиняет в уклонении от уплаты налогов, согласился заплатить миллион долларов задолженности.

Об этом в парламенте в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

«Мне сообщили, что депутат Бобов согласен с этим сообщением и платит в государственную казну более миллиона долларов неуплаченных налогов», - сказал он.

Луценко напомнил, что вернул в САП на доработку материалы производства на народных депутатов Дейдея и Лозового.

«Уважаемые коллеги, не надо обвинений, или объясните налоговые происхождения, или оплатите налоги... Если хотите ездить в бронированных «кубиках» под охраной, жить в таком доме, как у Клюева – просто оплатите это налоги, я же не против», - добавил Луценко.

Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Так, Геннадия Бобова из партии «Видродження» подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из «Народного фронта» – в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.
ForUm

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