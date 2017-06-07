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Подозреваемому в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амины Окуевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, такое решение в среду, 7 июня, принял Голосеевский райсуд столицы.

Судебное заседание состоялось при непосредственном участии подозреваемого, который был доставлен в суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

В прокуратуре отметили, что сейчас в уголовном производстве осуществляются необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления. На месте происшествия проведен следственный эксперимент.

Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическое исследование с целью идентификации личности подозреваемого. Также с привлечением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины продолжается проверка обстоятельств получения подозреваемым паспорта гражданина Украины.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя  Александр Дакар.

 
ForUm

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