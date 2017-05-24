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Народный депутат из группы «Видродження» Геннадий Бобов опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о готовности уплатить миллион долларов налогов и не признает своей вины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Кампания оговаривания моего имени абсолютно безосновательными обвинениями должно прекратиться. Именно поэтому сегодня адвокатом в моих интересах было подано заявление в Генеральную прокуратуру», - сообщил нардеп.

По его мнению, уголовным производством ему был причинен моральный вред, унижена честь, а также деловая репутация.

«Те, кто сделал это, – будут за это отвечать по закону. Пиар не пройдет, как и попытки сделать из меня «козла отпущения» для отчета генерального прокурора. Также подано ходатайство об ознакомлении с материалами досудебного расследования», - написал Бобов.

«Я всегда честно декларировал все свои доходы многие годы. Суть претензий ко мне не в нарушении законодательства. Это политическое давление и давление на бизнес моей семьи», - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко во время отчета в Раде заявил, что Бобов, которого ГПУ обвиняет в уклонении от уплаты налогов, согласился заплатить миллион долларов задолженности.

 
ForUm

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