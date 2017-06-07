Сегодня на луганском направлении в результате боевых действий семеро украинских защитников ранены, один погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Начиная с шести часов утра российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, осуществляют обстрелы сил АТО включая тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибров 120 и 82 мм. Несмотря на существенную активность врага по направлению поселка Фрунзе, защитники Крымского на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают и продолжают удерживать позиции вдоль линии разграничения и готовы к быстрым изменениям обстановки», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9 (более 120 гранат), противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием. Враг также активно применяет для корректировки огня артиллерии беспилотные летательные аппараты, один из которых сегодня украинские военные сбили.

По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, осколками посечены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.

В штабе подчеркнули, что по имеющейся информации враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению террористических сил. Кроме того, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника.

«Как сообщают очевидцы, боевики умышленно подрывают частные жилища местных жителей, чтобы потом обвинить силы АТО в нарушении достигнутых в Минске договоренностей. Кроме того, по имеющейся информации в этих военных преступлениях против человечности задействованы пропагандистские каналы, которые фиксируют такие разрушения ради создания своих очередных «фейковых» новостей», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 6 июня, на луганском направлении противник чаще всего использовал оружие против украинских военных – 32 раза.