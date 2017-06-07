также в разделеМир
В Мьянме исчез военный самолет: на борту было более 100 человек 16
Иранская разведка задержала в Тегеране третью группу террористов 7
Ответственность за нападения в Иране взяло на себя ИГ 14
В здании парламента Ирана подорвался смертник 15
СМИ: Жертвами нападения на иранский парламент стали 7 человек 20
Взрыв в мавзолее Хомейни устроила смертница 30
В результате вооруженных атак в Иране 1 человек погиб, 13 – ранены 16
В мавзолее Хомейни в Иране подорвался смертник 24
Турция поддержала Катар в конфликте с арабскими странами 119
В парламенте Ирана произошла стрельба 54
Девятая страна разорвала дипотношения с Катаром 50
США увидели российский след во взломе агентства в Катаре 264
Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с РФ 78
Египет прекратил авиасообщение с Катаром 43
Россия отказалась выплачивать ПАСЕ €11 миллионов взноса 94
Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС 25
Во Франции более 200 кошек отравлены неизвестным ядом 33
Пенс назвал РФ одной из основных угроз безопасности 48

В двух терактах в Тегеране погибли 12 человек, 42 - получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на данные медиков издание MEHR News Agency.

По словам начальника Иракского центра неотложной медицинской помощи, пишет СМИ, общая сумма жертв двух террористических атак составляет двенадцать, а 42 человека получили ранения, сообщает 112 Украина.

Сообщается, что все четыре террориста были убиты, а террористическая операция, начавшаяся в 10:15, закончилась примерно через пять часов. По сообщениям, двое из террористов были убиты, взорвав себя.

Напомним, утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова.

Кроме того, в здании парламента подорвал себя террорист-смертник.  

Еще одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана, а смертница подорвала себя перед полицейским участком.

Руководство иранской разведки объявило, что существовала и третья группа террористов, которых удалось арестовать до того, как они совершили нападение. На какой объект планировала напасть эта группа, пока не сообщается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года