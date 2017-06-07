В двух терактах в Тегеране погибли 12 человек, 42 - получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на данные медиков издание MEHR News Agency.

По словам начальника Иракского центра неотложной медицинской помощи, пишет СМИ, общая сумма жертв двух террористических атак составляет двенадцать, а 42 человека получили ранения, сообщает 112 Украина.

Сообщается, что все четыре террориста были убиты, а террористическая операция, начавшаяся в 10:15, закончилась примерно через пять часов. По сообщениям, двое из террористов были убиты, взорвав себя.

Напомним, утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова.

Кроме того, в здании парламента подорвал себя террорист-смертник.

Еще одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана, а смертница подорвала себя перед полицейским участком.

Руководство иранской разведки объявило, что существовала и третья группа террористов, которых удалось арестовать до того, как они совершили нападение. На какой объект планировала напасть эта группа, пока не сообщается.