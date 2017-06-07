В здании парламента Ирана в Тегеране террорист-смертник подорвал себя сегодня, 7 июня 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Press TV‏.

«Террорист, который скрылся в здании парламента Ирана, подорвал себя», - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Согласно информации тегеранского губернатора, один из злоумышленников, которые проникли со стрельбой в здание парламента в Тегеране сегодня, взорвал себя.

Он также добавил, что одного из террористов убил охранник. Кроме того, один из напавших убил местного садовника.

Напомним, по данным СМИ, в результате нападения на иранский парламент погибли семь человек.

Как сообщал ForUm, сегодня, 7 июня, были совершены вооруженные нападения на парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни к югу от иранской столицы.

Ранее СМИ сообщили, что в результате атак 1 человек погиб, 13 – ранены.