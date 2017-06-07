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В Иране произошло второе за день нападение с применением огнестрельного оружия, на этот раз в мавзолее Хомейни. 

По предварительным данным, в результате нападения один человек погиб, 5 получили ранения, сообщает 112 Украина со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«О еще одной стрельбе сообщили в мавзолее имама Хомейни к ​​югу от Тегерана, пока несколько раненых», - говорится в сообщении агентства в Twitter.

По данным агентства Mehr, нападение совершили трое вооруженных людей. Двоих из них задержали, третий подорвал на себе пояс со взрывчаткой.

Стоит отметить, мавзолей Хомейни - мемориальный комплекс, посвященный лидеру исламской революции и первому высшему руководителю Ирана аятолла Хомейни. Мавзолей расположен к югу от Тегерана.

Как сообщалось ранее, в здании парламента Ирана произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
ForUm

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