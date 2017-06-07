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В столице Ирана Тегеране во время нападения на людей в мавзолее Хомейни трое неизвестных открыли огонь по посетителям, а смертница подорвала себя перед полицейским участком.

Кроме  этого, по информации полиции, они обезвредили еще одну женщину, которая пыталась совершить суицид, подорвав себя. Она задержана, сообщает 112 Украина со ссылкой farsnews.com

Также отмечается, что еще один из нападавших был убит во время столкновений, еще один совершил самоубийство, выпив цианид. 

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 7 июня, были совершены вооруженные нападения на парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни к югу от иранской столицы.

В результате атак 1 человек погиб, 13 – ранены.
ForUm

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