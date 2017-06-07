также в разделеМир
Ответственность за нападения в Иране взяло на себя ИГ
В здании парламента Ирана подорвался смертник 11
СМИ: Жертвами нападения на иранский парламент стали 7 человек 16
Взрыв в мавзолее Хомейни устроила смертница 25
В результате вооруженных атак в Иране 1 человек погиб, 13 – ранены 16
В мавзолее Хомейни в Иране подорвался смертник 22
Турция поддержала Катар в конфликте с арабскими странами 89
Девятая страна разорвала дипотношения с Катаром 41
США увидели российский след во взломе агентства в Катаре 253
Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с РФ 78
Египет прекратил авиасообщение с Катаром 42
Россия отказалась выплачивать ПАСЕ €11 миллионов взноса 94
Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС 25
Во Франции более 200 кошек отравлены неизвестным ядом 33
Пенс назвал РФ одной из основных угроз безопасности 48
За передачу документа АНБ о России в СМИ арестовали американку 99
Восемь стран разорвали дипотношения с Катаром 99
Полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне 32

В парламенте Ирана произошла стрельба, сообщают местные информационные агентства.

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.

Позже агентства уточнили, что нападавший был один.

В перестрелке ранены по меньшей мере три человека, среди них сотрудник охраны здания парламента, сообщает Би-би-си.

Агентство Рейтер сообщило также, что в результате стрельбы убит один охранник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года