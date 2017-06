В парламенте Ирана произошла стрельба, сообщают местные информационные агентства.

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.

Позже агентства уточнили, что нападавший был один.

В перестрелке ранены по меньшей мере три человека, среди них сотрудник охраны здания парламента, сообщает Би-би-си.

Агентство Рейтер сообщило также, что в результате стрельбы убит один охранник.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliament pic.twitter.com/04WTu9PrnV