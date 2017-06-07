В парламенте Ирана произошла стрельба, сообщают местные информационные агентства.
Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.
Позже агентства уточнили, что нападавший был один.
В перестрелке ранены по меньшей мере три человека, среди них сотрудник охраны здания парламента, сообщает Би-би-си.
Агентство Рейтер сообщило также, что в результате стрельбы убит один охранник.
First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliament pic.twitter.com/04WTu9PrnV— Press TV (@PressTV) 7 июня 2017 г.
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