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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру внутренних дел Арсену Авакову принять меры по ликвидации злоупотреблений в строительной отрасли.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает Укринформ.

«Я попросил бы, Арсен Борисович, в том числе такое поручение по земельным схемам и такое же поручение в сфере строительства: вытрясти душу этим ГАСКам (Государственная архитектурно-строительная инспекция, - ред.), чтобы никаких схем просто не было», - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что в рамках децентрализации почти все архитектурно-строительные инспекции перешли на уровень органов местного самоуправления в городах.

«И мы знаем о том, что и там есть злоупотребления в сфере строительства», - заявил премьер-министр.
ForUm

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