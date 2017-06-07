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Министерство разведки Ирана заявило о задержании третьей террористической группы, которая попыталась начать атаку в Тегеране, сообщает агентство Fars.

Генеральный директор министерства разведки по борьбе с терроризмом сказал, что члены террористической группы были арестованы в Тегеране в среду, прежде чем предпринять какие-либо действия.

Министерство разведки также сообщило, что стрельба и бомбардировки в парламенте и святыня Имама Хомейни были нацелены на теракты.

Как сообщал ForUm, сегодня, 7 июня, были совершены вооруженные нападения на парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни к югу от иранской столицы.

По данным СМИ, в результате нападения на иранский парламент погибли семь человек.

Кроме того, в здании парламента подорвал себя террорист-смертник.  

Ответственность за нападения взяло на себя Исламское государство.
ForUm

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