Министерство разведки Ирана заявило о задержании третьей террористической группы, которая попыталась начать атаку в Тегеране, сообщает агентство Fars.

Генеральный директор министерства разведки по борьбе с терроризмом сказал, что члены террористической группы были арестованы в Тегеране в среду, прежде чем предпринять какие-либо действия.

Министерство разведки также сообщило, что стрельба и бомбардировки в парламенте и святыня Имама Хомейни были нацелены на теракты.

Как сообщал ForUm, сегодня, 7 июня, были совершены вооруженные нападения на парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни к югу от иранской столицы.

По данным СМИ, в результате нападения на иранский парламент погибли семь человек.

Кроме того, в здании парламента подорвал себя террорист-смертник.

Ответственность за нападения взяло на себя Исламское государство.