Австрия выделит €1 млн на проекты по разминированию территорий в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Себастьян Курц.

«Доволен сегодняшним решением Кабмина о выделении в общей сложности €1 млн на разминирование на востоке Украины под эгидой Красного креста», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Курц отметил, что половина средств будет выделена правительственным Фондом помощи при бедствиях за рубежом и Австрийским агентством развития.

Глава МИД также сообщил, что сегодня находится с визитом в Киеве, где проведет встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным и Президентом Петром Порошенко.

«Важно улучшить условия жизни людей на востоке Украины и поддерживать прекращение огня», - подчеркнул Курц.