У бывшего главы налоговой службы Луганской области, экс-председателя Луганской областной государственной администрации Александра Антипова случился сердечный приступ. Об этом 3 июля на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Игорь Чудовский.

«Встретился со своим подзащитным Антиповым А.Н. в ИВС ГУНП г. Киева. Состояние здоровья у меня вызывает у меня тревогу, ночью был сердечный приступ, в ИВС приезжала скорая медицинская помощь т.к. кардио врачей в ИВС нет», – отметил он.

Чудовский заявил, что, несмотря на давление со стороны следственных органов, Антипов «готов бороться и добиваться справедливости».

По его словам, защита готовит апелляцию и обращение к омбудсмену.

Напомним, 24 мая Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.

2 июня Печерский райсуд Киева арестовал Антипова с возможностью внесения залога в 100 млн грн.