Министр внутренних дел Арсен Аваков возмутился решением суда об освобождении под залог экс-главы налоговой службы Луганской области Александра Антипова.

Об этом Аваков написал в комментарии к своему посту в Facebook.

«Ппц... ну как так работать можно…» - написал министр, опубликовав ссылку на новость о решении суда.

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Напомним, Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.

24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.