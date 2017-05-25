также в разделеОбщество
Матиос: Экс-налоговиков помог задержать Насиров 9
Суд отпустил под залог начальников двух налоговых Киева 34
24 мая. Картина дня 33
Синоптики рассказали, каким будет лето 98
Сытник считает недопустимым, что министр берет на поруки подозреваемых 39
В первый день безвиза пограничники будут работать в усиленном режиме 15
Суд отпустил Антипова под залог 56
На лето маршруты пассажирских поездов продлят до черноморских пляжей 40
НАБУ задержало сотрудницу суда, «сливавшую» данные о подготовке обысков 42
Представители ОРДЛО требуют продолжения верификации списков 24
Все пункты пропуска оборудуют автоматами для считывания «биометрики» 159
ГПУ провела обыски у бывших служащих «ПриватБанка» 44
Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину 34
НАБУ подозревает ГПУ в фальсификации дела Углавы 23
Киберполиция просит сообщать о провайдерах, незаблокировавших российские сайты 21
Луценко заявляет, что за год правоохранители вернули в бюджет 52 миллиарда 20
Порошенко предложил давать жителям ОРДЛО и Крыма загранпаспорта старого образца 71
С начала войны на Донбассе обстреляны 40 больниц, 7 медработников погибли 16

Министр внутренних дел Арсен Аваков возмутился решением суда об освобождении под залог экс-главы налоговой службы Луганской области Александра Антипова.

Об этом Аваков написал в комментарии к своему посту в Facebook.

«Ппц... ну как так работать можно…» - написал министр, опубликовав ссылку на новость о решении суда.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/comment_embed.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Farsen.avakov.1%2Fposts%2F1403610203062415%3Fcomment_id%3D1403915526365216&include_parent=false" width="560" height="161" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Напомним, Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными

24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года