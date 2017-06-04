Количество жертв терактов в Лондоне в ночь на 4 июня увеличилось до 7, пострадали 48 человек.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

Первый теракт произошел на Лондонском мосту около 22:00 по местному времени. Белый фургон на большой скорости наехал на пешеходов. Сразу стало известно о двух погибших и пяти пострадавших. Мост перекрыли с обеих сторон, полиция начала эвакуировать людей, сообщает 112 Украина со ссылкой на BBC.

После наезда на пешеходов на мосту фургон направился в сторону рынка Боро. Там террористы бросили фургон и напали на прохожих. Очевидцы также информировали об интенсивной стрельбе и о том, что один из вооруженных холодным оружием людей забежал в ресторан и устроил там резню.

Затем полиция Лондона сообщила о третьем инциденте, произошедшем в Воксхолле. Этот район расположен к югу от популярного среди туристов Вестминстера на правом берегу Темзы. Однако позже полиция заявила, что этот случай не относится к теракту.

Как ранее сообщал ForUm, граждане Украины не пострадали в результате терактов в Лондоне.