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Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова. О таком решении объявила судья Екатерина Москаленко.

Таким образом, она отказала прокуратуре в аресте подозреваемого, сообщает «Украинская правда».

Судья избрала меру пресечения Антипову в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязала носить электронный браслет слежения.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 24 мая, в ходе совместной операции Национальной полиции и военной прокуратуры задержан бывший губернатор Луганской области Александр Антипов, у которого по месту жительства изъяли $3,8 миллиона.

 
ForUm

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