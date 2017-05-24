Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова. О таком решении объявила судья Екатерина Москаленко.
Таким образом, она отказала прокуратуре в аресте подозреваемого, сообщает «Украинская правда».
Судья избрала меру пресечения Антипову в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязала носить электронный браслет слежения.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 24 мая, в ходе совместной операции Национальной полиции и военной прокуратуры задержан бывший губернатор Луганской области Александр Антипов, у которого по месту жительства изъяли $3,8 миллиона.
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