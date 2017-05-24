В ходе совместной операции Национальной полиции и военной прокуратуры задержан бывший губернатор Луганской области Александр Антипов, у которого по месту жительства изъяли $3,8 миллиона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Вот так выглядят 3,8 миллиона долларов наличкой. Это только то, что у господина Антипова, задержанного сегодня в ходе самой крупной совместной операции Нацполиции и военной прокуратуры, – было при себе, так сказать, на «карманные расходы», – написал он.

«Кто такой Антипов Александр Николаевич? Сегодня – гражданин Украины, задержанный в порядке ст. 208 УК Украины и ожидающий решения суда по определению меры пресечения. В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов. Что ему и его подельникам (десяткам бывших чиновников Налоговой администрации и прокурорам, которые должны были пресекать преступные схемы) инкриминируют? Участие в схеме, разработанной бывшим министром Миндоходов и сборов Клименко – так называемых «налоговых площадках», – подчеркнул Аваков.

По словам министра, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, «которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы». «Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 24 мая, силовики проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, уже задержаны 23 человека.