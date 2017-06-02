Печерский райсуд Киева арестовал бывшего начальника налоговой службы Луганской области Александра Антипова с возможностью внесения залога в 100 млн грн.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Антикоррупционная налоговая операция: Антипову, у которого при аресте изъяли $3,8 млн, экс губернатору и экс-главе налоговой Луганской области, Печерский суд в рамках ст. 209 КПК (легализация средств, полученных преступным путем) – назначил меру пресечения – арест с возможным залогом 100 млн грн», - написал он в Facebook.

Наручники на Антипова надели прямо в зале суда.

Напомним, 24 мая Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.

24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.