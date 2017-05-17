также в разделеСтолица
В Киеве задержан организатор убийства черкасского журналиста 19
Крещатик открыли для автомобилей 30
Мужчина, убивший одним ударом курильщика, сдался прокуратуре 874
Киевские власти объяснили, почему подорожала холодная вода 287
Центр Киева взяли под усиленную охрану 196
Киевляне снова могут оплачивать квитанции за коммуналку в «Укрпочте» 104
В киевском метро пассажир упал на рельсы 759
Возле метро «Левобережная» эвакуатор протаранил отремонтированный мост 235
В Киеве проведут перепись населения 106
Софийскую площадь планируют отремонтировать 30
Устройство в офисе «Нацкорпуса» оказалось тротиловой взрывчаткой 145
«Нацкорпус» заявил о минировании своего офиса 57
В Киеве сотрудник НАБУ на «Лексусе» врезался в трактор и микроавтобус 57
Холодная вода для киевлян подорожала на 15% 117
Шулявский мост в Киеве построят китайцы 58
В центре Киева, убегая от полиции, девушка совершила тройное ДТП 111
В Киеве поезд насмерть сбил мужчину 370
В Киеве столкнулись две легковушки, погибли три человека 294

Раскрашенной в цвета радуги арке Дружбы народов в Киеве вернули прежний вид. Об этом написал управляющий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка в Facebook.

«Как и обещали - вернули, как и было! И информация от КГГА - будет объявлен конкурс проектов среди всех желающих на лучшее решение-инсталляцию арки Дружбы народов. Будем ли мы подавать на конкурс свой проект «Арка разнообразия»? Да конечно! Только он (проект) будет улучшен, по качеству материалов, концепции и визуального восприятия», - сообщил он.

Напомним, арку Дружбы народов в Киеве планировали украсить цветами радуги к «Евровидению».

Однако в конце апреля активисты »Правого сектора» и «Свободы» остановили работы по раскраске арки
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

75
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года