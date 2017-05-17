Раскрашенной в цвета радуги арке Дружбы народов в Киеве вернули прежний вид. Об этом написал управляющий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка в Facebook.

«Как и обещали - вернули, как и было! И информация от КГГА - будет объявлен конкурс проектов среди всех желающих на лучшее решение-инсталляцию арки Дружбы народов. Будем ли мы подавать на конкурс свой проект «Арка разнообразия»? Да конечно! Только он (проект) будет улучшен, по качеству материалов, концепции и визуального восприятия», - сообщил он.

Напомним, арку Дружбы народов в Киеве планировали украсить цветами радуги к «Евровидению».

Однако в конце апреля активисты »Правого сектора» и «Свободы» остановили работы по раскраске арки.