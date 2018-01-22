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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не понимает, почему в Киеве до сих пор стоит Арка дружбы народов. Об этом Климкин он написал в Twitter.

«Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде Арки дружбы народов», – отметил он.   

«Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали?» – написал министр. 
ForUm

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