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Арку дружбы народов в Киеве к «Евровидению» украсят цветами радуги.

Об этом в Facebook написал Геннадий Курочка - управляющий партнер компании CFC Consulting, которая выиграла тендер на осуществление коммуникации во время «Евровидения».

«Встречайте начало арт-инсталляции «Arch of Diversity» (Арка разнообразия) – наибольшую искусственно созданную цветную радугу», - отметил он.

«После «Евровидения» вернем все, как было! Не волнуйтесь», - добавил Курочка.
ForUm

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