Арку дружбы народов в Киеве к «Евровидению» украсят цветами радуги.
Об этом в Facebook написал Геннадий Курочка - управляющий партнер компании CFC Consulting, которая выиграла тендер на осуществление коммуникации во время «Евровидения».
«Встречайте начало арт-инсталляции «Arch of Diversity» (Арка разнообразия) – наибольшую искусственно созданную цветную радугу», - отметил он.
«После «Евровидения» вернем все, как было! Не волнуйтесь», - добавил Курочка.
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