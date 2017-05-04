Арку Дружбы народов в центре Киева завершат украшать фрагментом украинского орнамента. Об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

«Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить арку Дружбы народов цветами радуги. Кое-кто начал говорить, что это якобы какая-то не такая символика, намекая на определенные организации, - сказал мэр. - У меня есть фотография 2010 года, когда арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний. Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента», - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, никаких конфликтов не будет.

Напомним, арку Дружбы народов в Киеве планировали украсить цветами радуги к «Евровидению».

Однако в конце апреля активисты «Правого сектора» и «Свободы» остановили работы по раскраске арки.