Действие экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро за тонну может быть продлено еще на 2 года.

Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства было принято решение рекомендовать парламенту принять соответствующий законопроект №6382 за основу и в целом с технико-юридической доработкой, сообщает 24 канал.

«Это даст украинским металлургам сырье, украинцам – работу и зарплату, а армии – необходимую технику и оружие. Сделаем прививки стабильности для ослабленной украинской промышленности и экономики! Стратегически мы предлагаем реализовать Антикризисный план развития экономики», – прокомментировал решение председатель Комитета, заместитель Лидера РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк, отметив, что, например, Казахстан сегодня в очередной раз объявил о введении полного запрета на экспорт металлолома на 6 месяцев.

Как отметил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, экспорт металлолома ограничивают 32 страны мира. По подсчетам организации, переработанная и реализованная тонна металлолома в Украине, по сравнению с тонной экспортируемого металлолома, обеспечивает в 7-8 раз больше поступлений в бюджет.

Как сообщалось ранее, 12 июля 2016 года, по инициативе Радикальной партии Украины, был принят Закон Украины №1455-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке», которым с 15 сентября 2016 на год была повышена ставка экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.