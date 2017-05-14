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На песенном конкурсе «Евровидение-2017» победила музыка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила победительница «Евровидения-2016» Джамала.

«Я очень счастлива! Это еще раз доказывает, что победила снова музыка! Не важно, на каком языке, в каком стиле, медленно, быстро, драма, лирика… важно, что в сердце что-то изменилось! От всей души поздравляю Португалию и Сальвадора Собрала», – отметила она.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 

 
ForUm

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